Столичные реставраторы восстановят шедевр конструктивизма к концу года

Руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, как продвигается реставрация дома Наркомфина — уникального памятника московского конструктивизма. По его словам, работы выполнены на 80 процентов.

В длинном коридоре на втором этаже работают художники-реставраторы — расчищают стены от поздних слоев краски. В поисках оригинального цвета они уже сняли около 10 пластов. После реставрации в этой части здания у стен будет охристый оттенок.

— Сейчас в это сложно поверить, но еще 10 лет назад дом Наркомфина входил в список 100 главных зданий мира, которым грозит уничтожение, — сказал Емельянов, подчеркнув, что задача реставраторов — максимально сохранить авторскую концепцию здания.

Раньше на плоской крыше жильцы дома Наркомфина принимали солнечные ванны Фото: Взято с официального портала мэра Москвы

Основной блок, где, как и раньше, будут жить люди, совмещен с коммунальным. Когда-то в нем работали детский сад и столовая. После реставрации в коммунальном блоке хотят открыть кафе, галерею, спортзал и, возможно, лекторий.

— Каждый кусочек здания конструктивизма несет в себе полезную нагрузку, — заметил Емельянов, пригласив подняться на крышу.

С высоты шестого этажа открывается шикарный вид на город: Дом российского правительства, башни «Москва-Сити», сталинскую высотку... Раньше на плоской крыше жильцы дома Наркомфина принимали солнечные ванны, общались друг с другом за утренним кофе, занимались гимнастикой. Эту общественную функцию крыша сохранит и после реставрации.

Сейчас рабочие занимаются отделкой жилых «ячеек» Фото: Взято с официального портала мэра Москвы

— Мы полностью заменили инженерные коммуникации здания, но при этом восстановили его конструктивные и архитектурные особенности. Например, раскрыли колонны, на которых стоит памятник, — рассказала Елена Николаева, главный конструктор компании — разработчика проекта реставрации.

Удалось восстановить и двухуровневую планировку квартир. Сейчас рабочие занимаются отделкой жилых «ячеек». Полностью дом будет готов к концу года.

СПРАВКА

Дом работников Народного комиссариата финансов СССР (Наркомфина) построен в 1928–1930 годах по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса. Один из символов проекта — колоннада, поднимающая весь дом над землей на 2,5 метра.

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