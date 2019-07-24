Семейный фестиваль пройдет в Москве 27 и 28 июля
Жителей столицы пригласили присоединиться к Семейному фестивалю, который пройдет на территории ВДНХ 27 и 28 июля. Посетителей ждут перформансы, мастер-классы, лотерея и танцевальный марафон.
— Выходные, проведенные с любимыми и родными на Главной выставке страны, запомнятся надолго. Все мероприятия в рамках Семейного фестиваля бесплатные, — сообщили в пресс-службе выставки.
Гостям предложат посмотреть на трехчасовые танцевальные марафоны латиноамериканской программы, поучаствовать в мастер-классе вице-чемпиона Европы по бальным танцам Виталия Сурмы, посетить спектакль «Старые добрые сказки» и побывать на мастер-классах по творческому письму и каллиграфии. Кроме того, оба дня на интерактивной выставке «Робостанция» можно будет пообщаться с роботом Борисом, передает ТАСС.
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