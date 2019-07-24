Музей Рерихов в столице с момента открытия посетили более 25 тысяч человек
Расположенный на ВДНХ Музей Рерихов с момента его открытия посетили более 25 тысяч человек. Об этом проинформировали в пресс-службе Музея Востока.
— Сегодня музей Рерихов вручил юбилейному, 25-тысячному посетителю, которым оказался юный ученик из Московской художественной школы, путеводитель по основной экспозиции Музея Востока, а также сувениры, посвященные творчеству семьи Рерихов, — указано в сообщении пресс-службы.
Сообщается, что экспозиция вызывает интерес у публики, в том числе и у посетителей юного возраста, передает агентство городских новостей «Москва».
Государственный музей Рерихов является филиалом Музея Востока. Он был создан в феврале 2016 года. В экспозиции «Сохраняя культуру. Музей Рерихов на ВДНХ», открытой 27 апреля текущего года, представлено более 400 экспонатов.
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