Число отравившихся едой из вендинговых аппаратов в Москве выросло до 91 человека
Количество людей, отравившихся едой из вендинговых аппаратов сети Healthy Food, возросло до 91 человека. Информацию об этом предоставили в пресс-службе Роспотребнадзора.
— Новых случаев госпитализации за последние четверо суток среди заболевших не зарегистрировано. Из числа ранее госпитализированных 37 человек выписаны из стационаров с улучшением состояния 35 человек, два человека продолжают лечение, — указано в сообщении ведомства.
Цех по производству продукции сети был опечатан с 16 июля, увеличение числа отравившихся связано с поздним обращением за медицинской помощью. Все заболевшие являются взрослыми, передает агентство городских новостей «Москва».
Заболевание связано с приобретением продукции в автоматах, расположенных в нескольких бизнес-центрах столицы для сотрудников.
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