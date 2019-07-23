Как распознать фальсификат в магазинах и наказать недобросовестных продавцов

Количество граждан, отравившихся едой из вендинговых аппаратов сети Healthy Food в Москве, увеличилось до 86 человек. При этом четверо из 37 ранее госпитализированных остаются на лечении. На данный момент 33 человека выписаны из стационаров. При этом из 86 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией у 50 был диагностирован сальмонеллез.

Не меньшую опасность, чем еда из автоматов, таят в себе и продукты, которые мы ежедневно покупаем в магазинах и на рынках. Несмотря на то, что современные торговые точки сегодня оснащены кондиционерами и морозильными камерами, а за сроком годности продуктов питания следят специально обученные люди, случаи с приобретением испорченного товара происходят достаточно часто.

Более того, просроченный продукт иногда продается сознательно. Недобросовестный продавец, чтобы снизить убытки до минимума, старается реализовать невнимательному потребителю «некондицию». Бывает, что даже переписывается срок годности на упаковке. Чаще всего такое проделывается в летний период: люди уезжают в отпуск, поток покупателей в магазинах снижается, товар залеживается. В тех торговых точках, где сотрудники следят за датой изготовления товара, заблаговременно принимаются меры — на продукцию с истекающим сроком годности существенно снижается цена. А вот недобросовестные реализаторы и производители с поставщиками договариваются о «перебивке» информации на упаковке. Таким образом они сознательно идут на преступление, подвергая риску наше с вами здоровье.

Как правило, продавец старается стимулировать реализацию товара с заканчивающимся сроком годности путем снижения цены Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

Чтобы узнать, как потребитель может защитить свои права, корреспондент «Вечерней Москвы» обратился к специалистам.

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин рекомендовал потребителям придерживаться мер осторожности.

— Прежде всего сфотографируйте на телефон товар с просроченной датой реализации, лучше — рядом с ценником. Это может понадобиться позже в качестве доказательства. Сообщите менеджеру или продавцу, что на прилавок выложен представляющий опасность для здоровья покупателей продукт, и потребуйте его убрать. Подобное нарушение грозит магазину санкциями и штрафом. Если после замечания вы столкнулись с явным непониманием со стороны продавца, о нарушении следует сообщить в Роспотребнадзор или полицию. Нарушителя накажут.

Правозащитник также отметил, что если вы обнаружили, что товар просрочен, уже дома, то следует незамедлительно вернуться с ним в магазин и сообщить об этом администратору. Скорее всего, вам пойдут навстречу, даже если чек не сохранился. Если с момента покупки прошло несколько дней и чека нет, доказать что-либо будет трудно.

По словам Алексея Егармина, в случае, если покупатель заметил, что дата срока годности на упаковке подделана, лучше сразу вызывать полицию. Тут, говоря юридическими языком, налицо умысел и, скорее всего, действует организованная группировка. Это сознательный обман в корыстных целях. Подделка и сопроводительной документации уголовно наказуема.

Алексей Егармин пояснил:

— В крупных городах подобные происшествия крайне редки, информация общедоступна, и предприниматели понимают: риски не оправдывают себя, лучше торговать честно. Далеко не все маленькие магазины в спальных районах или пригороде «плохие». Но в подобных местах следует быть внимательнее. Истории с сетевыми магазинами требуют отдельного разговора. Многие думают, что супермаркеты — единое юридическое лицо. Это не так, чаще всего под общей вывеской работают разные фирмы, такая деятельность называется франшизой. И кто-то из участников может соблюдать правила, а кто-то — нет.

Пример: недавно в известном сетевом магазине был обнаружен достаточно дорогой продукт — мраморная говядина в вакуумной упаковке, произведенная в Липецке. Мясо продавалось якобы с нормальным сроком годности, но явно было испорченное. В конце июня — начале июля было зафиксировано несколько таких случаев. Пострадавшим гражданам продавец компенсировал нанесенный ущерб, а остатки товара были сняты с продажи и уничтожены. Конфликт решили в досудебном порядке, путем мирового соглашения.

— К сожалению, правоприменительная практика в случаях нарушения по просрочке товара не наказывает нарушителей должным образом. А они в большинстве случаев не забывают о сроках реализации, а именно сознательно пытаются продать неликвид, чтобы не терять прибыль. Если бы наказания были серьезными, нарушений не было бы, — добавил Алексей Егармин.

Глава Роспотребнадзора по городу Москве Елена Андреева после официального обращения представителя редакции «ВМ» сообщила статистические данные по проверкам, проведенным совместно с органами прокуратуры:

— Согласно полученной «Вечерней Москвой» информации, в первом полугодии 2019 года отделом по надзору за питанием в городе Москве проведены 884 плановые и внеплановые проверки, по результатам которых вынесено 1704 постановления об административных правонарушениях о назначении наказания в виде штрафа на общую сумму — 74 218 700 рублей, в том числе за реализацию недоброкачественной пищевой продукции и продукции с истекшим сроком годности. Была приостановлена деятельность 139 пищевых предприятий города Москвы. Специалистами Управления не было допущено на потребительский рынок города 730 партий некачественной и опасной пищевой продукции и продовольственного сырья общим весом более 21,058 тонны.

Андреева напомнила, что в свежести продуктов покупатель может убедиться, прочитав сведения, указанные на маркировке. Следует обратить особое внимание на дату производства, температуру и влажность при хранении, а также на срок годности. Температура, при которой должны храниться скоропортящиеся продукты в холодильном оборудовании, составляет +2–6 градусов Цельсия.

Заместитель руководителя «Роскачества» Елена Саратцева также дала рекомендации читателям «Вечерней Москвы» и рассказала, какие признаки на упаковке товара говорят о том, что это — контрафакт.

— Если информация на этикетку наклеена, то ее при фальсификации, как правило, снимают или клеят новую поверх существующей. На мягкой упаковке вполне может быть заметен характерный дефект или же царапины в районе маркировки. Если наклеенная маркировка кажется вам слишком плотной (двойной), то можно аккуратно снять верхний слой и проверить, есть ли под ней еще наклейка с информацией. Если сроки на упаковке смазаны или цвет и размер шрифта на упаковках одного и того же продукта различаются, то это может быть признаком того, что дата срока годности перебита. Производители ставят пометки одним и тем же оборудованием и одной и той же краской.

Саратцева напомнила, что вздувшаяся упаковка — первый признак того, что продукт испорчен. Это касается многих видов продукции: молочной, мясной, рыбной и консервов.

Представитель «Роскачества» также заметила, что чеки нужно сохранять.

— Когда у потребителя нет чековой квитанции или другого документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, это не может являться основанием для отказа в удовлетворении его требований. Чек поможет вернуть некачественный товар в точку продажи. Независимо от того, истек срок годности или нет, а продукт испорчен, потребитель имеет право получить обратно деньги или заменить товар, — сказала эксперт.

В случае нарушения прав покупателей некачественной продукции они могут обратиться с жалобой в «Роскачество».

На Даниловском рынке, где сравнительно недавно представители Государственной лаборатории ветеринарно-санитарной инспекции продемонстрировали журналистам «Вечерней Москвы» проверку качества продаваемых ягод, заведующая лабораторией Ирина Митина на примере показала, как не попасть впросак при покупке колбасы, сыра и других продуктов в заводской упаковке:

— При покупке товара в фабричной упаковке (колбасы, сыра и прочих продуктов) потребитель должен внимательно осмотреть кусок, предлагаемый продавцом. Прежде всего следует обратить внимание на такие признаки: не должно быть неприятного запаха, неестественного для продукта цвета, плесени, пятен, слизи.

Представитель ГБУ МОВ напомнила, что продукция может быть испорчена (хотя указанный срок годности не истек), если нарушались условия ее хранения (температурный режим), если она неоднократно размораживалась и замораживалась, если нарушена целостность упаковки. Срок годности (цифры, обозначающие дату) должен читаться четко, не быть смазанным или расплывшимся.

— Если продукт продается кусками или внарезку, а маркировка — небольшого размера и одна, реализатор сохраняет ее до полной продажи товара, в ином случае продукция обезличена. При отсутствии информации на упаковке товар также уничтожается как непригодный к употреблению, — сказала она.

Если продукт продается кусками или внарезку, а маркировка небольшого размера и одна, реализатор сохраняет эту маркировку до полной продажи товара Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

Специалист посоветовала читателям «Вечерней Москвы» покупать продукты только в местах санкционированной торговли — в магазинах и на рынках.

— В подземных переходах, у остановок общественного транспорта и в других местах в нарушение закона могут продавать колбасные изделия, копченую рыбу, сало. Покупать и употреблять эти продукты в пищу опасно. К примеру, сейчас поступают сигналы о выявлении африканской чумы свиней. Она не представляет смертельной опасности для человека, но продукты свиноводства, купленные без каких-либо гарантий «с тележки» или из «коробки», могут нанести вред вашему здоровью.

Нормативные акты, с которыми стоит ознакомиться каждому покупателю:

Статья 5 Закона РФ «О защите прав потребителей»; статья 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», статья 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», статья 3 Закона РФ № 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; статья 7 Закона РФ «О защите прав потребителей»; статья 25 Закона РФ «О защите прав потребителей».

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