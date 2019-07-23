Число отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве возросло до 86 человек
Количество граждан, отравившихся едой из вендинговых автоматов сети Healthy Food в Москве, увеличилось до 86 человек. При этом четверо из 37 ранее госпитализированных остаются на лечении. Об этом проинформировали в пресс-службе Роспотребнадзора.
— Рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением за медицинской помощью ранее заболевших и ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy Food, — уточнили в ведомстве.
Цех по производству данной продукции был опечатан 16 июля. Отмечается, что все заболевшие являются взрослыми.
На данный момент 33 человека выписаны из стационаров. При этом из 86 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией у 50 был диагностирован сальмонеллез, передает агентство городских новостей «Москва».
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