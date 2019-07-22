Число отравившихся едой из автоматов увеличилось до 80 человек

Роспотребнадзор сообщил, что около 80 человек отравились едой из автоматов сети Healthy Food в столице.

— По состоянию на 15:00 22 июля зарегистрировано 80 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, всего госпитализированы 37 человек. Рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением за медицинской помощью ранее заболевших и ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy Food, так как с 16 июля 2019 года цех по производству этой продукции управлением был опечатан и реализация продукции через вендинговые аппараты приостановлена, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Известно, что новых больных с отравлением едой из автоматов сети Healthy Food за 20–22 июля в больницах Москвы зарегистрировано не было. Помимо этого, 32 пациента уже были выписаны из стационаров, а остальные пять человек продолжают лечиться.

Сообщается, что более чем половине больных был поставлен диагноз сальмонеллез. Работники Роспотребнадзора рассказали, что была установлена прямая связь появления инфекции в организме пациентов с употреблением еды бренда Healthy Food, приобретенной в торговых автоматах «До Луны и обратно», пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что 16 июля около 75 жителей столицы пожаловались на плохое самочувствие после употребления еды этой марки, а часть из них была госпитализирована.

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