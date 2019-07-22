Отравившегося наркотиками ребенка на Ибице выписали из больницы
• 14:23 • 22 июля 2019
Поделиться:
0
doc76bx8knroe8v03552sg
На днях ребенок был доставлен в медицинское учреждение города Пальма-де-Майорка с признаками отравления
Фото: https://pixabay.com/ru/
Девочку трех лет из России, отравившуюся наркотическими веществами на острове Ибица, выписали из больницы. Об этом пишет EFE, ссылаясь на Департамент здравоохранения региона.
Напомним, что на днях ребенок был доставлен в медицинское учреждение города Пальма-де-Майорка с признаками отравления.
Официальной версии, где девочка нашла таблетки, пока что нет. По одному из предположений она проглотила таблетки оранжевого цвета, которые нашла в снятом родителями на время отдыха жилье. По другой версии — таблетки были обнаружены ребенком в парке на прогулке с семьей.
Изначально состояние россиянки оценивалось специалистами как критичное.
Читайте также: Педиатр перечислил лекарства, которые родителям необходимо взять в отпуск
Теги:
15:3222 июля 2019
15:2122 июля 2019
15:2122 июля 2019
14:5722 июля 2019
14:4522 июля 2019
14:3922 июля 2019
14:2322 июля 2019
14:2322 июля 2019
13:5322 июля 2019
13:2822 июля 2019
13:2422 июля 2019
13:1922 июля 2019
13:0322 июля 2019
13:0322 июля 2019
12:2522 июля 2019
12:1922 июля 2019
12:1522 июля 2019
12:0322 июля 2019
11:5022 июля 2019
11:5022 июля 2019
11:3222 июля 2019
11:3022 июля 2019
11:1122 июля 2019
10:5022 июля 2019
10:4822 июля 2019
10:4422 июля 2019
10:3622 июля 2019
10:2322 июля 2019
10:1922 июля 2019
09:3222 июля 2019
09:2622 июля 2019
09:2222 июля 2019
09:0222 июля 2019
09:0222 июля 2019
08:5022 июля 2019
07:4822 июля 2019
07:3122 июля 2019
07:1822 июля 2019
06:3222 июля 2019
05:5922 июля 2019
05:0722 июля 2019
04:4822 июля 2019
03:5122 июля 2019
03:2322 июля 2019
02:1622 июля 2019
01:2622 июля 2019
00:5822 июля 2019
00:4022 июля 2019
00:2822 июля 2019
23:2821 июля 2019
22:5321 июля 2019
22:3721 июля 2019
22:1921 июля 2019
21:4321 июля 2019
21:2621 июля 2019
20:1921 июля 2019
19:5421 июля 2019
18:3121 июля 2019
18:2321 июля 2019
18:1321 июля 2019
17:3721 июля 2019
17:2021 июля 2019
17:1621 июля 2019
16:5521 июля 2019
16:2621 июля 2019
15:5921 июля 2019
15:4321 июля 2019
14:4921 июля 2019
14:4221 июля 2019
14:3621 июля 2019
14:3121 июля 2019
14:1621 июля 2019
13:4821 июля 2019
13:3621 июля 2019
13:3621 июля 2019
13:1121 июля 2019
12:3521 июля 2019
12:1521 июля 2019
12:0321 июля 2019
11:4621 июля 2019
11:4421 июля 2019