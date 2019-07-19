Ребенок из России отравился наркотиками на Ибице
• 16:39 • 19 июля 2019
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Родители сообщили врачам, что ребенок нашел таблетки оранжевого цвета в доме, который они снимают на время отпуска
Фото: https://pixabay.com/ru/
Трехлетняя девочка из России попала в больницу из-за отравления наркотиками на Ибице.
Родители сообщили врачам, что ребенок нашел таблетки оранжевого цвета в доме, который они снимают на время отпуска. Отмечается, что девочка просто подняла их с пола. При этом семья не знает, сколько именно пилюль она успела проглотить, пишет El Mundo.
Другой источник утверждает, что девочка нашла таблетки в местном парке, где она была вместе с матерью и двумя братьями. После того, как она их проглотила, ей стало плохо, сообщает Diario de Ibiza.
Местная полиция занимается расследованием обстоятельств случившегося.
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