Педиатр перечислил лекарства, которые родителям необходимо взять в отпуск

Москвичам рекомендовали отдыхать с детьми на море не менее двух недель для того, чтобы юные путешественники успели адаптироваться к новым погодным условиям. «Вечерняя Москва» узнала у врача-педиатра детской поликлиники № 2 Дениса Железова, какие правила родителям необходимо соблюдать в отпуске с детьми и что обязательно стоит с собой взять.

— Чтобы избежать укачивания, выбирайте тот вид транспорта, который ребенок перенесет хорошо. Но если это невозможно, заблаговременно обсудите с педиатром, какой препарат лучше подойдет. Ребенок все хочет потрогать и облизать, поэтому в отпуске почаще надо мыть ему руки и лицо, используя очищающие салфетки или септические гели, — советует Железов.

Доктор отметил, что акклиматизацию дети в целом переносят хорошо.

— Но не торопитесь по приезде в теплые края сразу выйти на солнышко и нырнуть в воду. Дайте 2–3 дня ребенку освоиться. Не забывайте, что в путешествии, зачастую в транспорте и в помещениях, работают кондиционеры, а на улице жара. Следите за тем, чтобы ребенок не замерз и не перегрелся.

Железов отмечает, что очень важно использовать крем от загара и надевать на детей длинную одежду в первые дни отдыха.

— Берегите деток от теплового удара и солнечного ожога. Ограничивайте пребывание на улице в особо жаркие часы. Это, как правило, с 11 до 16 часов.

Железов также назвал ряд лекарств, которые необходимо взять родителям в отпуск.

— Чтобы избежать расстройств кишечника, используйте биопрепараты (например, линекс или аципол) во время путешествия. Старайтесь кормить ребенка привычной для него едой. Экзотические фрукты, сладости и незнакомые блюда — это хорошо, но не забывайте, что может быть аллергия. Поэтому все новое пробуем с осторожностью. В аптечке с собой нужно иметь жаропонижающие (нурофен и парацетамол). При рвоте и поносе пригодятся сорбенты (например, смекта) и ферменты (мезим). При отравлении не забывайте про безмолочную диету и отпаивание, для этого лучше всего подойдет регидрон. Захватите лекарства от аллергии, такие как супрастин или фенистил.

По мнению педиатра, нужно не забыть положить в чемодан сосудосуживающие капли для носа, обезболивающие — для ушей, спрей для горла и лекарство от кашля, бактерицидный пластырь, а для промывания ранок и ссадин — перекись водорода 3-процентную или хлоргексидин.

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