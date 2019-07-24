Столичные отели высшей категории являются одними из самых доступных, не уступая при этом в качестве европейским конкурентам

Москва заняла второе место в списке самых доступных столиц Европы. Сколько тратят в столице туристы и почему низкие цены выгодны бизнесу, выяснила корреспондент «ВМ».

Седьмое место среди европейских столиц по доступности отелей высшей категории, позиция в двадцатке среди самых востребованных направлений в целом — доступность московского проживания вносит существенный вклад в рост популярности России среди иностранных туристов. Провести ночь в Златоглавой в пятизвездочном отеле, по данным одного из крупнейших сервисов международного туристического метапоиска, можно за девять тысяч рублей. Для сравнения, в Осло, Копенгагене или Берне за аналогичную роскошь придется отдать от 20 до 24 тысяч.

— Если говорить об отдыхе в Европе, то выгоднее всего ехать в Польшу или Италию, — утверждает представитель сервиса Ирина Рябовол. — Тогда можно уложиться в сумму от 3750 до 6700 рублей за ночь в отеле. Интересно, что Москва также оказалась одной из самых доступных европейских столиц — она на втором месте.

Как сообщили в пресс-службе столичного Комитета по туризму, современная Москва предлагает обширный комплекс услуг, позволяющий сделать пребывание туристов в городе максимально комфортным. Ежегодно увеличивается количество гостиниц, постоянно добавляющих все новые и новые услуги. По последним данным, в городе работают более 1,7 тысячи классифицированных мест размещения, среди которых как доступные хостелы, так и международные сетевые отели.

— В плане ценовой политики мы действительно выглядим вполне адекватно на фоне других европейских столиц, — отмечает заместитель заведующего кафедрой менеджмента в индустрии гостеприимства РАНХиГС, вицепрезидент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. — Это существенно упрощает процесс организации путешествия даже самым привередливым туристам.

Что касается доходов бизнеса, Прасов призывает обращать внимание на взаимодействие спроса и предложения.

— У Москвы нет ярко выраженной сезонности, поток туристов более или менее стабилен круглый год, — говорит эксперт. — Гости приезжают абсолютно разные, как с деловыми целями, так и с развлекательными. У этих сегментов своеобразные потребности и разное отношение к стоимости проживания, еды в ресторане и прочих услуг. Вряд ли от сравнительно низких средних цен бизнес теряет прибыль. В Европе есть города, которые ежегодно стабильно привлекают миллионы туристов и загружают отели на девяносто процентов. Там есть резерв «безболезненного» повышения цен. Москве пока выгоднее держать более адекватную планку.

К слову, самыми дорогими столицами мира оказались Монако, Нассау (Багамы), Виктория (Сейшелы), Иерусалим (Израиль) и Порт-Луи (Маврикий).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Барзыкин, вице-президент союза туриндустрии:

— За последние три-пять лет Москва превратилась из административного, транспортного и политического центра еще и в туристический. Больше 20 миллионов туристов в год, богатейший событийный ряд культурно-познавательных, спортивных и деловых мероприятий, расширение логистики — все это привлекает путешественников. Нам следует конвертировать существующий потенциал в прибыль, научиться разводить поток приезжих по сезонам, а также развивать популярность дополнительных объектов посещения, а не только Кремля и Красной площади.

КСТАТИ

В прошлом году Москва стала самым популярным направлением авиаперелетов среди людей старше 65 лет. 27 процентов пенсионеров-путешественников отправились именно в столицу. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург (7 процентов), Симферополь (6 процентов), Минеральные Воды (2,5 процента), Сочи (2,3 процента). При этом в десятке самых популярных направлений оказались лишь два иностранных города: Тель-Авив (2,3 процента) и Ереван (1,6 процента).