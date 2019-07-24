Представлен весь спектр политических сил

24 июля Общественная палата Москвы совместно со столичным Департаментом информационных технологий подвела итоги тестирования системы электронного голосования. «ВМ» рассказывает о том, насколько широким будет спектр представленных на выборах политических сил и как будут обеспечены чистота и прозрачность избирательной кампании.

Негативные заявления, звучащие в адрес избирательной системы от некоторых кандидатов и претендентов в кандидаты, сегодня кажутся как никогда необоснованными. Прошлогодние выборы президента России и мэра Москвы продемонстрировали, как должен быть организован этот процесс.

Придраться к техническим нарушениям в ходе самих выборов уже нереально: все участки оснащены видеонаблюдением, порядка 75 процентов всех участков оснастят самыми «свежими» КОИБами, корпус общественных наблюдателей в очередной раз готов выставить контролеров повсеместно. И в этом случае единственное, что остается несостоятельным кандидатам, — это представить собственную неконкурентоспособность как намеренное противодействие со стороны правоприменительных органов.

— На выборы зарегистрировано 233 кандидата на 45 мест — пять кандидатов на место. Мы видим, что сейчас отказов 57, а в прошлый раз было 107, — говорит политолог Павел Данилин. — Среди «отказников» можно наблюдать и представителей провластных сил, и бывших оппозиционеров.

Требования зарегистрировать всех кандидатов — это прямая попытка саботировать выборы, поскольку противоречат закону. Ведь причиной отказа в регистрации в основном стал «брак» в подписях, собранных кандидатами в поддержку выдвижения. Например, окружные комиссии обнаружили подписи 344 покойных граждан.

— Нельзя сказать, что те 20 кандидатов, которые устраивали митинг, придают какую-то легитимность выборам, — отмечает Данилин. — Выборы сами по себе легитимны, а их требования, напротив, выводят выборы за границы легитимности. Они требуют подойти к ним не с мерками закона, а с приоритетным отношением, как будто они особенные кандидаты. Так не получится.

В целом для Москвы и Санкт-Петербурга, как для городов с постоянным и повсеместным движением населения между районами, фальсификации подписей при выдвижении на выборы — история далеко не новая. Соблазн использовать имеющиеся базы данных велик, тем не менее кто-то идет честным путем, а кто-то — легким. И это не означает, что более «умные» кандидаты должны требовать к себе особого отношения.

В выборах участвуют представители девяти партий: КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Родина», «Коммунисты России», «Партия Роста», «Яблоко», «Гражданская сила» и «Зеленые». Многие кандидаты — самовыдвиженцы, один-два почти в каждом округе. В избирательном округе № 14 их и вовсе четверо. Самовыдвиженцы способны составить серьезную конкуренцию партийным. К примеру, в округе № 1 (Зеленоград: Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково) предпринимателю-самовыдвиженцу, муниципальному депутату района Силино Андрею Титову будут противостоять кандидаты трех парламентских партий и партии «Коммунисты России».

Оппонентами заслуженного врача России, директора Центра реабилитации инвалидов имени Швецовой Светланы Воловец по округу № 2 (Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино) станут бывший председатель «Пиратской партии России» Павел Рассудов — тоже самовыдвиженец, и представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Действующему депутату Мосгордумы от округа № 33 (Южное Бутово, часть района Северное Бутово) Людмиле Гусевой предстоит соперничать с представителями пяти политических партий, а в округе № 32 (Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, часть района Нагатинский Затон) муниципальный депутат Нагатинского Затона и самовыдвиженец Ольга Мельникова вступит в противостояние с оппозиционным активистом, муниципальным депутатом Донского района Владимиром Залищаком («Справедливая Россия»).

Четыре самовыдвиженца зарегистрированы в округе № 14 (Алексеевский, Марьина Роща, Останкинский, Ростокино): ректор РГСУ Наталья Починок, муниципальный депутат Останкинского района Сергей Цукасов и еще два кандидата. В этом же округе «Коммунисты России» выдвинули Николая Александрова.

А вот в округе № 37 (Орехово-Борисово Северное, часть района Орехово-Борисово Южное) не зарегистрировано ни одного самовыдвиженца. Там депутату пяти созывов Мосгордумы Степану Орлову будут противостоять представители трех парламентских партий и кандидат от «Коммунистов России».

Таким образом, в каждом округе представлен широкий спектр политических сил.

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