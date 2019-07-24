Соединительная линия. Большое кольцо объединит все ветки метро и даст возможность строить новые

Строительство тоннеля на юго-западном участке Большой кольцевой линии под действующей станцией «Проспект Вернадского» Сокольнической линии завершено с опережением графика. Работы, по словам руководителя Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, развернуты на всех участках Большого кольца. Линию протяженностью 70 километров намерены возвести за четыре года.

Планы по дальнейшему строительству метро предусматривают фактическое удвоение существующей системы городской подземки. Про главный мегапроект — создание Большой кольцевой линии метро — расска зал в интервью «Вечерней Москве» руководитель Департамента строительства Мос квы Андрей Бочкарев.

Строить поэтапно

— Андрей Юрьевич, каковы перспективы развития Московского метрополитена в ближайшие годы?

— Наша самая главная задача — сделать городскую подземку максимально доступной для москвичей. Нами создан большой задел на будущее: одновременно ведется строительство 33 станций метрополитена. К 2023 году станции будут в шаговой доступности у 90 процентов горожан. За этот период будет построено 117 километров новых линий метро и 47 станций. Это приблизит Москву к лидирующим городам по доступности рельсового транспорта, таким как Мадрид, Париж, Токио и Нью-Йорк.

— И ключевую роль в программе развития Московского метрополитена занимает строительство Большого кольца?

— Все верно. Это мегапроект, реализация которого разбита на этапы.

— Какие именно?

— Всего к строительству было запланировано шесть участков. Первый участок от станции «Савеловская» до станции «Деловой центр» открыли для пассажиров в прошлом году. Следующие пять участков — это: западный — от «Хорошевской» до «Можайской»; юго-западный — от «Можайской» до «Проспекта Вернадского»; южный — от «Проспекта Вернадского» до «Каховской»; восточный — от «Каширской» до «Нижегородской»; северо-восточный — от «Савеловской» до «Нижегородской». При этом участок от «Нижегородской» до «Авиамоторной» строится в составе Некрасовской линии, но в будущем станет частью Большой кольцевой линии.

— Какова очередность их ввода?

— В этом году планируется завершить строительство части северо-восточного участка от «Нижегородской» до «Лефортово». Годом позже будет готов участок от станции «Хорошевская» до станции «Карамышевская». Остальные участки введем в 2021–2022 годах.

— Как изменит транспортную ситуацию в столице новое кольцо метро?

— В Москве каждый день огромное число пассажиров метрополитена едет в центр до Кольцевой линии и дважды делает там пересадку, чтобы доехать до нужной станции, расположенной на соседней радиальной ветке. Решить эту проблему должна БКЛ. Только подумайте: вместо нынешних 40 минут, которые нужны, чтобы добраться от станции «Юго-Западная» до «Кунцевской», с помощью второго кольца вы доберетесь всего за 18–20 минут, а на поездку от «Рижской» до «Авиамоторной» вместо 20 минут потребуется 12 с открытием пересадочной станции «Ржевская». Таким образом, Большая кольцевая линия метро может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего чемпиона среди подземных колец — вторую кольцевую линию Пекинского метро протяженностью 57 километров.

Большая кольцевая линия в Москве соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующего кольца, что позволит разгрузить имеющиеся пересадочные контуры.

Реконструировать и объединить

— В составе Большого кольца будет и действующая линия. Самую короткую ветку метро — Каховскую — обновляют. Как будет проходить реконструкция Каховской линии, которая вскоре войдет в состав Большого кольца?

— Данный участок сильно устарел — мощности и энергоустановки не позволяют эксплуатировать его в условиях развития метрополитена. В ходе реконструкции Каховской линии строители обновят облицовку путевых стен и платформ, заменят пути. Сейчас закрыта одноименная станция, на которой построят дополнительный переход со станции «Каховская» на «Севастопольскую».

— Андрей Юрьевич, реконструкция коснется и двух других станций Каховской линии?

— Безусловно. Также будет выполнена реконструкция станций «Варшавская» и «Каширская», оборотных тупиков, будет построена соединительная ветка в депо «Замоскворецкое». При этом выполняется переустройство практически всех инженерных систем, частично верхнего строения пути, а также обновление архитектурного облика станций.

Щиты-гиганты строят метро

— Все-таки создание новой кольцевой линии в условиях плотной городской застройки требует новаторских методов, особых подходов. Какие новые технологии применяются при возведении станций Большого кольца?

— Выбор технологии строительства станции зависит от ее расположения, от того, какая вокруг преобладает застройка. Конечно, проще возводить станции мелкого заложения в открытых котлованах. Они получаются дешевле в строительстве.

Из 31 станции Большой кольцевой линии только три запроектированы глубокого заложения. Первая была сдана в прошлом году — это станция «Савеловская» с глубиной заложения более 60 метров. Глубокими станут «Ржевская» и «Шереметьевская».

Со станции «Шереметьевская» откроют пересадку на «Марьину Рощу» Фото: https://stroi.mos.ru

Большое количество коммуникаций, пересечение с действующими линиями городской подземки заставляют нас строить на большой глубине. Это затрудняет проходку тоннелей, сооружение самих станционных комплексов, но у метростроителей есть большой опыт в этом деле.

Применяем и другие методы сооружения новых станций. К примеру, при возведении «Нижегородской» использовали так называемую технологию top-down (способ, при котором подземная часть возводится «сверху-вниз» от уровня земной поверхности, и при этом параллельно можно вести работы по строительству наземной части сооружения). Строительство началось с устройства свай-колонн и перекрытия на уровне земли, далее одновременно разрабатывался грунт под плитой с устройством последующих перекрытий и возводились строительные конструкции наземного комплекса транспортно-пересадочного узла.

Хочется отдельно подчеркнуть, что «Нижегородская» станет связующей для двух линий — Большой кольцевой и Некрасовской.

— Есть участки, где планируется сооружение двухпутных тоннелей?

— С помощью двух десятиметровых щитов был построен двухпутный участок Некрасовской Каховская Динамо Полежаевская Хорошево Хорошевская Петровский парк ЦСКА Деловой центр Шелепиха Пионерская Выставочная Кунцевская Калужская Каширская Варшавская Севастопольская Большая кольцевая линия Савеловская Ржевская 2022 Стромынка 2021 Текстильщики 2022 Печатники 2022 Нагатинский Затон 2022 Улица Новаторов 2021 Воронцовская 2021 Кленовый бульвар 2022 Проспект Вернадского 2021 Аминьевское шоссе 2021 Улица Народного Ополчения 2020 Мичуринский проспект 2021 Рубцовская 2020 Лефортово 2019 Авиамоторная 2019 Зюзино 2021 Давыдково 2021 Мневники 2021 Карамышевская 2020 Можайская 2021 Нижегородская 2019 Шереметьевская 2022 линии — от «Косино» до «Нижегородской». Двухпутными запроектированы два участка Большой кольцевой линии.

Станция «Мневники» возводится в Мневниковской пойме Фото: предоставлено Стройкомплексом

Первый появится в западной части Большого кольца и протянется от станции «Карамышевская» до переходной камеры перед «Аминьевским шоссе». Второй такой двухпутный участок будет возведен от «Текстильщиков» до переходной камеры перед «Каширской» на востоке города.

— То есть сразу у нескольких станций будут платформы по краям, а пути посреди станции?

— Да, все верно. Платформы берегового типа будут у станций «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Народного Ополчения», «Карамышевская», «Мневники», «Можайская», «Давыдково».

Интернациональная команда

— Андрей Юрьевич, мы уже начали говорить о проходческих комплексах, которые задействованы при сооружении тоннелей на Большой кольцевой линии. А сколько всего щитов работает при проходке тоннелей БКЛ?

— На строительстве Большой кольцевой линии на сегодняшний день задействовано 14 механизированных комплексов. Часть тоннелей уже сооружена. Например, совсем недавно на восточном участке нового кольца завершилась проходка левого тоннеля от монтажной камеры возле «Текстильщиков» до «Нижегородской». Три недели назад стартовала проходка правого тоннеля между станциями «Аминьевское шоссе» и «Давыдково» на юго-западном участке.

— Подрядчики на каждом участке разные, есть и китайские специалисты. Какую работу ведут они? Как идет сотрудничество с российскими метростроителями?

— В Москве действует российское подразделение крупнейшей китайской компании China Railway Construction Corporation Limited (CRCC). Ее специалисты и рабочие ведут строительно-монтажные работы на юго-западном участке Большой кольцевой линии. Компанией завезено в Москву собственное оборудование, в том числе пять тоннелепроходческих комплексов.

Все работы выполняются под контролем сотрудников городских компаний, проектных институтов, осуществляющих авторский надзор, а также под контролем Мосгостройнадзора. По всем аспектам строительства организовано рабочее взаимодействие между российской и китайской сторонами.

— Какие станции станут своего рода порталами для будущих радиальных направлений, которые пойдут от Большого кольца?

— В перспективе с Большого кольца можно будет сделать пересадку на все действующие радиальные линии метро, строящуюся Коммунарскую ветку. Кроме того, от станции «Народное Ополчение» проектируется Рублево-Архангельская линия, а от станции «Кленовый бульвар» — Бирюлевская линия метро.

— Каковы перспективы интеграции Большого кольца с другими видами транспорта?

— Уже сейчас с Большой кольцевой линии можно перейти на станции Московского центрального кольца. В будущем таких пересадок будет больше. Также с нового кольца предполагаются пересадки на Московские центральные диаметры Одинцово — Лобня, Нахабино — Подольск, Крюково — Раменское, Королев — Апрелевка, Нахабино — Железнодорожный, Пушкино — Подольск.

На большинстве станций Большого кольца сооружаются транспортно-пересадочные узлы, где будет осуществляться удобная пересадка на наземный городской пассажирский и железнодорожный транспорт.

СПРАВКА

Еще в 1947 году существовали планы строительства линии метрополитена на юге и востоке города с перспективой замыкания в кольцо. Ветка должна была пройти на расстоянии двух-трех станций от уже строившегося тогда кольца. О планах свидетельствует памятная доска на станции метро «Курская». Там есть надпись: «Курская» большого кольца 1945–1949». Правда, в 1950-х от планов отказались. Вновь задумались о них только 20 лет спустя. Генеральный план 1971 года предусматривал строительство второй кольцевой линии, в составе которой значилась и Каховская ветка. Проект отложили, но во второй половине 1980-х годов вновь вернулись к вопросу. Тогда обсуждалась идея прокладки хорд в составе Московского метрополитена. Ее разрабатывали вплоть до середины 2000-х годов. Но в сентябре 2014 года решение было окончательно принято в пользу кольцевого движения, «поскольку организация хордового слишком затратна как с финансовой, так и с организационной точки зрения».