«Философия потребителя»: Кожевникова посетовала на утрату нравственности современниками
Российская актриса Мария Кожевникова опубликовала на своей странице в Instagram новое сообщение, в котором она рассказала своим подписчикам о падении уровня нравственности у современного населения.
— Кто-то из представителей сильного пола беременным не уступает, моментально «засыпая», кто-то ржет, когда пожилая женщина падает, и даже не помогают ей встать, инвалидам отказывают и с ребенком не поменяются местами... Правда, в моей голове это не укладывается, может, я советский человек, но если можешь — помоги, к старшим уважение, к детям снисхождение — это фундамент! — написала Мария Кожевникова.
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Боже, сколько я от Вас всего прочитала кто-то из представителей сильного пола беременным не уступает, моментально «засыпая», кто-то ржёт, когда пожилая женщина падает и даже не помогают ей встать, инвалидам отказывают и с ребёнком не поменяются местами... Правда, в моей голове это не укладывается, может я советский человек, но если можешь помоги, к старшим уважение, к детям снисхождение - это фундамент! И это не что-то сверхъестественное или я хочу быть хорошей, это норма! Пару аккаунтов без фоток, видимо стыдно за свои мысли, размышляли из серии, что «человек никому ничего не должен» Такая модная, лёгкая и удобная философия потребителя, которую уже вкладывают и в головушки деткам. Когда стирают «человеческое лицо», пол, возраст... Путь в никуда, так как я верю и точно знаю, что от природы, которая уникальна и мудра, мы далеко не убежим, деградировать, конечно, можем, но нас остановят. Не просто так нас создали с гендерными различиями и с иными функциями... но это тема долгая и не на один пост. В общем, я все равно верю в бумеранг и в то, что Земля круглая, чего и Вам желаю! P.S. А я возвращаюсь в свой уютный мирок , где даже четырёх летка Макусик открывает дверь и не только маме, а всем:)
Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)
По словам актрисы, сейчас в головы детям вкладывают «модную, легкую и удобную философию потребителя», стирающую такие понятия, как пол и возраст. Звезда назвала подобный подход путем в никуда, при этом подчеркнув, что от природы далеко убежать не получится.
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