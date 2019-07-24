Горожане выбрали лучших медицинских работников

24 июля глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун вручил награды медикам, ставшим лидерами специального голосования на «Активном гражданине».

Награды получили 100 медицинских работников: терапевты, офтальмологи, оториноларингологи, урологи, хирурги, неврологи, кардиологи и эндокринологи, а также медсестры. «ВМ» пообщалась с одной из отмеченных — врачом общей практики городской поликлиники № 62 Анной Чухновой. Она рассказала, что работать в медицине мечтала с детства.

— Самыми любимыми игрушками были фонендоскоп, пластмассовый градусник, чемоданчик с бинтами, — вспоминает она. — Я всех всегда лечила.

Так сложилось, что Анна Александровна нередко болела, поэтому была частым гостем поликлиник и больниц. Там она наблюдала за работой медперсонала, внимательно слушала рекомендации врачей не только для себя, но и для других пациентов, которые были с ней в палате.

— Мне в больнице всегда сразу становилось лучше — все удивлялись этому, а потом моя подружка часто шутила: «Ты заходишь в аптеку, а у тебя голова перестает болеть», — улыбается врач.

В семье доктора Чухновой нет медицинских работников. Мама работала инженером, а папа был летчиком. Но выбор дочери родители поддержали. После окончания школы в Южно-Сахалинске она решила поехать учиться в Москву.

— Все-таки получить образование в столице всегда было престижно, — говорит она.

Но от поступления в медицинский вуз ее отговорил знакомый. «Не поступишь, конкурс большой» — эта фраза убедила Анну Александровну подать документы на техническую специальность. Однако, проучившись пару лет, она поняла, что это совсем не ее профессия.

— После я уехала к бабушке в Краснодарский край и там уже поступила в медицинский вуз, — рассказывает доктор.

Мысль вернуться в столицу после обучения появилась, когда в Москву переехали ее родственники. Поначалу Анна Александровна работала в фармацевтической компании, а потом все-таки решила вернуться в медицину. С тех пор уже много лет работает в поликлинике.

Пациенты Анну Александровну любят. За время, отведенное на прием одного человека, она успевает и о здоровье его поговорить, и о личном.

— Я очень быстро печатаю на компьютере и могу делать это параллельно с общением, — поясняет медик. Анна Чухнова, основываясь на опыте своей работы в поликлинике, поняла, что говорить с пациентами нужно обязательно. Это, по ее мнению, помогает понять картину заболевания в целом и даже выявить причины болезни, если они не лежат на поверхности.

А еще Анна Александровна отмечает, что есть две основные категории посетителей медицинских учреждений — те, кто ищет у себя заболевания, и те, кто приходит к врачу в запущенном состоянии.

— К сожалению, многие не думают о своем здоровье, — огорченно говорит она. — Приходят, когда даже наша современная медицина уже не может им помочь.

Именно поэтому доктор Чухнова поддерживает проект «Здоровая Москва», который город запустил в этом году.

Она считает, что своевременное прохождение диспансеризации помогает выявить болезни на начальном этапе, а это, в свою очередь, помогает успешно их лечить.

Кстати, лучшим врачом по результатам голосования москвичей Анна Александровна становится уже в третий раз.

— Пациенты сами приходят ко мне и говорят, что на «Активном гражданине» открылось голосование, — говорит она. — Рассказывают, что отдали свой голос за меня.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Хрипун, руководитель департамента здравоохранения Москвы:

— В системе московского здравоохранения трудятся более 170 тысяч человек. Профессия медика — особая, трудная. Признание общества имеет большое значение для врачей и медсестер. Поэтому мы запустили проект, в рамках которого горожане могут проголосовать за любимых врачей. В этом году рекордное количество москвичей приняли участие в голосовании — почти миллион человек. Победители получают не только диплом, но и возможность поехать на стажировку за рубеж.