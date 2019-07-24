Валерия раскритиковала новый фильм про «Короля льва»
• 22:38 • 24 июля 2019
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Валерия считает, что старый фильм «душевнее»
Фото: Instagram @ valeriya
Певица Валерия опубликовала новый пост в Instagram, в котором раскритиковала новый фильм про «Короля льва».
По ее словам, старая кинокартина, на которой выросли ее дети, «душевнее». Режиссер использовал фантастическую графику, но она дает странный эффект. Персонажи кажутся не нарисованными, а реальными, и при этом разговаривают и поют.
— Прекрасные диалоги, глубокий смысл, юмор в целом, но неужели нельзя было обойтись без пуканья и отрыжки? — написала Валерия в Instagram.
Также певице не хватило оригинального саундтрека к кинокартине. По ее словам, без него «это уже другой фильм».
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