Правительство Украины предложило ввести новые санкции против России
Правительство Украины намерено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения о расширении санкций в отношении России. Об этом сообщили на сайте министерства по вопросу временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
В числе юридических лиц, которые могут попасть под ограничительные меры, шестеро зарегистрированы в Крыму и еще 18 расположены на остальной части России. Все эти предприятия задействованы в строительстве газопровода «Краснодарский край — Крым».
По мнению украинской стороны, санкции приведут к уменьшению товарооборота между Россией и странами Евросоюза.
Кроме того, Украина планирует ввести ограничительные меры в отношении Китая, Турции, Боснии и Герцеговины, чьи предприятия также участвуют в строительстве газопровода.
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