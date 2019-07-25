Энн Хэтэуэй снова станет мамой
• 01:31 • 25 июля 2019
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У звезды уже есть трехлетний сын
Фото: кадр из фильма "Дневники принцессы 2: Как стать королевой"
Оскароносная актриса Энн Хэтэуэй во второй раз ожидает пополнения в семействе.
Голливудская звезда опубликовала в своем Instagram фотографии с округлившимся животом и подтвердила, что беременна.
У Энн Хэтэуэй и ее избранника Адама Шульмана уже есть трехлетний сын.
Ранее сообщалось, что пополнения в семействе ждет актриса Николь Кидман: 52-летняя звезда ожидает третьего ребенка.
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