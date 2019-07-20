Николь Кидман станет мамой в третий раз
• 05:34 • 20 июля 2019
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У 52-летней актрисы уже есть двое детей
Фото: Кадр из фильма "Другие"
Голливудская актриса Николь Кидман вновь беременна: 52-летняя звезда ожидает третьего ребенка.
По словам источников, Кидман на раннем сроке беременности, причем зачать ей удалось только при помощи экстракорпорального оплодотворения. Будущая мама чувствует себя хорошо и не испытывает утренней тошноты и прочих обычных для беременности проблем.
При этом ни Николь Кидман, ни ее супруг — певец Кит Урбан — официально не комментируют сообщения о предстоящем пополнении в семействе, сообщает The New Idea.
Ранее солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала, что хочет четвертого ребенка. У звезды уже есть две дочери Варя и Мария, а также сын Кирилл.
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