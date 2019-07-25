Росгидромет нашел способ вдвое повысить точность прогнозов погоды
Генеральный директор «Радиоэлектронных технологий» (КРЭТ –– дочерний холдинг «Ростеха») Николай Колесов подтвердил, что компания уже начала поставки оборудования для новой системы радиозондирования атмосферы «Полюс-С».
Предполагается, что данная отечественная разработка позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды: радиозонд точнее измеряет температуру и чаще обновляет данные. Погрешность приборов составит 0,6 против нынешних 1,2 — 2,5 градуса.
Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко подтвердил, что подобные системы в рамках программы Росгидромета установят на всех российских метеорологических станциях, пишут «Известия».
Ранее руководитель Росгидромета Максим Яковенко рассказал, насколько точными были прогнозы погоды в 2018 году.
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