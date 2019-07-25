Россияне попросили Леонардо Ди Каприо спасти Байкал
Русскоязычные пользователи в Сети забросали оскароносного актера Леонардо Ди Каприо просбами помочь спасти озеро Байкал.
В Instagram актера под одной из записей появилось множество комментариев с тэгами #спастибайкал и #байкалнаш. Их авторы напоминают Ди Каприо про русские корни и просят не дать Байкалу повторить судьбу «Титаника».
Напомним, Леонардо Ди Каприо получил широкую известность благодаря роли художника Джека в мелодраме «Титаник». Помимо актерской карьеры Ди Каприо известен как защитник окружающей среды. Он даже прилетал в Россию, чтобы поучаствовать в акции в защиту амурских тигров.
Ранее актер присоединился к движению по защите косаток и белух, попавших в так называемую «китовую тюрьму» в бухте Средняя в Приморском крае.
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