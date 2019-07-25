Мария Шукшина опубликовала неизвестный рассказ отца

Сегодня, 25 июля, исполняется 90 лет со дня рождения Василия Шукшина. В честь юбилея писателя, режиссера и актера состоится несколько спектаклей и кинопоказов, причем бесплатных.

На сайте Московского губернского театра в 9 утра начнется интернет-премьера постановки по повести «Энергичные люди» (запись будет доступна вплоть до завтрашнего вечера). В кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы (зал «Конев») в 18:00 покажут последний фильм Василия Макаровича «Они сражались за Родину». А в кинотеатрах сети «Москино» несколько дней будут крутить ранние малоизвестные работы Шукшина — и те, которые он снял, и те, в которых только сыграл. Сегодня, например, в «Вымпеле» в 11 часов покажут фильм Юрия Победоносцева «Мишка, Серега и я» (1961), где Василий Макарович сыграл учителя, а в «Туле» в 15:30 будет «Мужской разговор» — фильм Игоря Шатрова (1969), в котором Шукшин предстает в образе покинутого мужа. Завтра фильмы с Шукшиным покажут в «Юности» («Печки-лавочки»), «Молодежном» («Странные люди»), «Искре» («Простая история») и «Факеле» («Комиссар»), а в воскресенье — в «Спутнике» («Аленка», «Полете» («Ваш сын и брат») и «Салюте» («Когда деревья были большими»). Все фильмы будут показаны с пленки 35 мм.

Казалось бы, в наши дни уже трудно узнать о Шукшине что-то новое. И тем более — узнать это от его детей. Старшей дочери Василия Макаровича Марии было семь лет, когда умер папа (младшей, Ольге — шесть). Мария Васильевна признается, что почти его не помнит.

— У меня воспоминаний — штук пять или шесть, и я о них всех уже рассказывала, — объяснила Мария Шукшина «Вечерней Москве». — Это папы нормальные работают от звонка до звонка, приходят потом домой и вечером проводят время с семьей. А у моего папы экспедиции часто были, съемки. Если свободное время выдавалось — он писал. Такого, чтобы, например, гулять с нами, не было.

Тем не менее оказалось, что жизнь способна удивить и саму Марию Васильевну. Недавно она опубликовала в своем Instagram неизвестный текст отца под названием «Автобиография». Это трогательный рассказ, сочиненный как бы от лица младенца Машеньки (точнее, «Машенции»).

Мария Васильевна выложила в социальной сети и фотографию листочка. Рассказ набран на машинке: может быть, его записывала под диктовку ее мама, Лидия Федосеева-Шукшина, а может, и сам Василий Макарович настукал. По словам дочери, писатель печатал так же быстро и легко, как и писал от руки.

— Мама рылась в архиве, нашла его и передала мне, — рассказала Мария Шукшина. — Она иногда натыкается на что-то интересное — открыточки или письма на оборотной стороне чего-то: на книжках, знаете, сзади пустые страницы бывают. Это не обычные рассказы, для которых надо взять чистую бумагу, сесть за стол. Здесь — нахлынула грусть или нежность, взял, что было под рукой и — написал.

Новые открытия, связанные с Шукшиным, будут ждать нас и после окончания юбилейных мероприятий. Сейчас готовится к печати книга «Василий Шукшин: Хочешь стать мастером, макай свое перо в правду». Ее составили земляки Василия Макаровича, алтайские краеведы и литературоведы. В основу книги положены неизвестные документы, обнаруженные в архивах не только на родине Шукшина, но и в Москве — материалы киностудий, Госфильмофонда, Союза кинематографистов СССР. В книге четыре раздела: «ВГИК: студенческие годы», «Фильмы», «Несбывшееся» (о неосуществленных замыслах фильмов) и публицистический — «Разлад на Руси, большой разлад. Сердцем чую…»

— Помимо архивных документов и шукшинских текстов, в новый сборник избирательно были включены письма и воспоминания коллег по кинематографическому цеху, — говорит Елена Огнева, заместитель директора Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. — Эти документы многое объясняют в сложной истории создания фильмов Шукшина и дают читателю понимание того, почему так непросто складывались судьбы отдельных его картин. Особый акцент в новой книге был сделан на многострадальной истории картины «Степан Разин», которая так и не была снята. Эта часть книги занимает порядка двухсот страниц.

Книга выйдет в одном из московских издательств, судя по информации с его сайта — в 2020 году.

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