Проект столичного храма победил в международном конкурсе религиозной архитектуры
Проект храма священномученика Игнатия Богоносца на Верейской улице одержал победу на международном конкурсе религиозной архитектуры Faith & Form Awards. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба Москомархитектуры.
— Религиозные сооружения всегда были чрезвычайно прогрессивными зданиями в плане архитектуры, инженерных достижений, искусства и отражали достижения своей эпохи. Я рад, что эта традиция продолжается, и в Москве появится храм, который отвечает духу времени и предлагает очень интересные решения, — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Создатели проекта отметили, что планируют построить современный и комфотный для всех поколений прихожан храм. Он будет отличаться лаконичностью и минимализмом. Его соновной отличительной чертой станет стеклянная восточная стена, за которой будет виден уличный пейзаж.
Храм был спроектирован по классической крестово-купольной системе. Купол будет переходить в барабан, стены которого будут немного наклонены внутрь. Крест на куполе будет сделан из триплекса с возможностью подсветки. Кровля же будет опущена до земли.
Премия в области религиозного искусства и архитектуры Faith & Form Awards была учреждена в 1978 году в США. Она вручается по шести номинациям: «религиозная архитектура», «религиозный интерьер», «религиозный ландшафт», «проект», «религиозное искусство» и «студенческая работа».
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