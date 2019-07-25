Астролог, священник и астроном объяснили, стоит ли загадывать желания на падающие звезды

Близится август – месяц теплых ночей и падающих звезд. Россияне смогут наблюдать за одним из самых прекрасных природных явления - звездопадом Персеиды. В народе существует примета загадывать желания, если видишь в небе сверкнувшую комету. Однако исполнится ли оно? Для того, чтобы разобраться в этом мудреном вопросе, корреспондент газеты «Вечерняя Москва» выслушал мнение сразу нескольких экспертов.

Практикующий астролог Александра Белова:

Что касается «звездопада». Это исключительно примета. Переносить ее в жизнь не стоит. И вообще, любые универсальные советы, которые даются сразу для всех и одновременно, на самом деле абсурдны. Говорить про «хорошие для всех дни» или «плохие» нельзя. Это все равно, что прописать большому количеству людей какие-то таблетки, «потому что они полезны», не учитывая их диагнозы. «Очень полезно бегать по утрам и пить витамин С». Но ведь кому-то противопоказаны физические нагрузки, у некоторых людей может быть непереносимость витамина С.

То же самое с рекомендациями. Представьте, человек, который работает стилистом, советует всем женщинам, независимо от возраста, цвета волос и комплекции: «В конце лета надевайте короткие розовые платьица, вы будете выглядеть модно!» Я не могу сказать, какие дни в августе абсолютно для всех удачные, а какие – плохие. В половине случаев это будет правда, в половине – нет. Тот, у кого не совпадет прогноз, скажет: «Ну, вот, прочитал в «Вечерней Москве», что у меня все отлично сегодня будет, а на самом деле одни неприятности» Обман сплошной!» Универсальные советы терпят фиаско. Астрологические прогнозы вещь исключительно индивидуальная.

Священник Русской Православной Церкви, протоиерей, настоятель храма святого Феодора Студита отец Всеволод (Чаплин):

Если жизнь человека от чего и зависит, то точно не от звезд. Наша жизнь определяется нашим свободным выбором, влиянием Бога, злых сил, окружающих людей, нашим воспитанием и многими факторами. Воля человека абсолютна, но «судьбы» нет. Это не христианское понятие. Да, Господь знает, что с нами будет. Он над временем, Ему видны наше прошлое, настоящее и будущее. Но как именно сложится жизнь, зависит от нашего выбора и множества влияний, часть которых я перечислил. Очень важен достойный нравственный выбор, наше поведение. Звезды здесь не при чем.

Некоторые древние святые говорили, что наблюдение за звездами полезно. Оно помогало исчислять время, определять начало посева и период сбора урожая. Попытка связывать со звездами и кометами «судьбу» не просто глупость, а показатель духовного нездоровья. Когда человек пытается переложить ответственность за собственный выбор на какую-то «судьбу», магическими заклинаниями и обрядами повлиять на жизнь, это лукавое поведение. Надо делать полезное и отказываться от вредного, разбираться где истина, а где ложь, пытаться поговорить с Богом, но неразумные люди стараются найти путь, который им кажется проще и короче. Загадал желание – оно исполнилось. Это искушение простотой и легкостью, за ним скрывается обман или самообман.

То же самое касается «определения» благоприятных или «неблагоприятных» дней. Любое время хорошо для делания добра, и всякое время плохо для творения зла. Если мы не хотим созидать доброе, отказываемся молиться, не желаем общаться с Богом, ссылаясь на то, что «не те дни», это уступка вечному врагу людей - дьяволу.

Звездопад Персеиды, возможно, и не исполнит все ваши желания, зато опеределенно запомнится своей красотой Фото: Пресс-служба Московского планетария

Астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман:

Разумеется, звезды на землю не падают. Виновник красивого зрелища – комета. Она пролетает относительно близко, оставляя после себя мелкие обломки, пыль. Орбита Земли пересекается с орбитой пролетевшей кометы. Мы летим в космосе со скоростью 30 километров в секунду. Частицы «звездной пыли» начинают сгорать в атмосфере Земли. Наиболее яркие потоки метеоров - Леониды, Персеиды, Ориониды и Аквариды. Персеиды наблюдать удобнее. В отличии от периода январских Кватрантидов, в августе ночи теплые. Во-вторых, они ярче и падают чаще – около 100 вспышек в час. Наблюдать их лучше после полуночи до восхода, до 4 часов утра. Радиант Персеид поднимается высоко над горизонтом.

Звездопад Персеиды достигнет своего максимума в ночь на 12 августа. Но 15 августа – полнолуние. Увы, Персеиды будет видно плохо. Луна будет мешать, «пересвечивать» вспышки сгорающих в земной атмосфере метеоров, светящиеся треки при таких обстоятельствах заметить трудно. Лучше смотреть Персеиды в первые выходные августа. Земля уже входит в этот поток, с 25 июля метеоры потихоньку станут падать. Комета, которая дарит нам поток Персеид, носит имя Свифта Туттля. Комета большая, ее ядро 26 километров. Прилетает она к нам раз в 133 года. В последний раз она проходила мимо Солнца в декабре 1992 года, а вернется в июле 2126 года.

Что касается примет, здесь мы имеем очень забавный момент. Кометы, согласно поверьям, приносят несчастья. А «падающие звезды» - обломки этих самых «несчастливых» гостий, «исполняют желания». Просто люди не знали, а многие и сегодня не знают природу «звездопада». На самом деле это – просто прекрасное природное явление.

Читайте также:

Гороскоп: какие камни подходят разным знакам зодиака