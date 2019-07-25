Московский зоопарк рассказал, как чувствуют себя панды Жуи и Диндин

Панда-самец по кличке Жуи ведет себя более открыто и уверенно, в то время как самка Диндин более сдержана и осторожна. Об этом рассказали в Московском зоопарке.

— Панды чувствуют себя прекрасно. Они спят, принимают водные процедуры, едят бамбук, играют, ежедневно проходят тренинги. Их характер остается в пределах, отмеченных еще в Китае, — сообщили сотрудники зоосада.

Панда-мальчик Жуи исследует новую территорию и общается с людьми с удовольствием. Также он любит большие игрушки, крепкие деревья и жонглировать мячом. Помимо этого, ему интересна вода — он садится даже в небольшую лужу.

Что касается панды-девочки Диндин, то она более аккуратна. На знакомой местности она передвигается медленно и с оглядкой. Диндин любит спать на горке из бревен. Кроме того, ей нравятся игрушки красного цвета и тонкие ветви.

В зоопарке отметили, что обе панды относятся к посетителям равнодушно. Их поведение меняется постепенно в рамках возрастных изменений, пишет агентство городских новостей «Москва».

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