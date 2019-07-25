Москвичка перевела 300 тысяч рублей незнакомцу, угрожавшему похитить ее дочь
• 09:04 • 25 июля 2019
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В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Фото: ГСУ СК России по Московской области
Злоумышленник вынудил женщину перевести ему деньги, угрожая похитить ее ребенка в случае отказа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
В четверг, 24 июля, в органы обратилась жительница столицы с заявлением о том, что ей позвонил незнакомец и пригрозил увезти дочь, если она не переведет ему на счет 300 тысяч рублей. Испугавшись за ребенка, женщина выполнила просьбу.
В МВД организовали проверку. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом пишет агентство «Москва».
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