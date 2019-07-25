«Росконтроль» обнаружил кишечную палочку в колбасках для гриля двух брендах
«Росконтроль» проверил колбаски для гриля семи брендов: «Ашан/Фильер», «Мираторг», «МясновЪ», «НДК» («Азбука вкуса»), «О’кей», «Самсон», «Глобус» (Globus мясной цех).
Эксперты обратили особое внимание на безопасность и вкус продукции, а также на микробиологические показатели.
По итогам анализа выяснилось, что только одну торговую марку колбасок — «Мираторг» — можно рекомендовать к покупке и употреблению, поскольку она соответствует стандартам качества, вкуса и безопасности.
Образцы «МясновЪ» и Globus, напротив, были занесены в черный список. В них были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В продукции второго бренда также выявили патогенные микроорганизмы сальмонеллы и листерии.
Все остальные колбаски, несмотря на приятный вкус, попали в список товаров с замечаниями, так как имеют нарушения в составе. Соответствующая информация приведена на сайте «Росконтроля».
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