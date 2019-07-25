Около трети месячной нормы осадков выпало в столице за минувшие сутки
• 10:13 • 25 июля 2019
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Отмечается, что норма осадков для июля в Москве составляет 94 мм
Фото: Алиса Павлова, «Вечерняя Москва»
Около трети месячной нормы осадков выпала в Москве за минувшие сутки. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».
— За минувшие сутки атлантический циклон принес в Центральную Россию проливные дожди, — заявил представитель центра погоды.
Он добавил, что в столице на базовой метеостанции ВДНХ выпало 9 мм, в Тушино — 26 мм. В Московской области на первом месте по обилию осадков оказался Можайск — 37 мм. Следом идут Волоколамск (38 мм) и Подмосковная (20 мм).
Отмечается, что норма осадков для июля в Москве составляет 94 мм. В четверг, 25 июля, вероятность осадков сохранится, однако они будут не такими значительными, пишет агентство городских новостей «Москва».
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