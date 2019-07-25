Ученые назвали подсластитель, провоцирующий рак
Популярный подсластитель может быть опасен для здоровья. Об этом сообщили специалисты из Сассекского университета, опубликовав результаты исследования на портале MedicalXpress.
Ученые провели анализ вещества под названием Nutrasweet (Е 951), которое более 5 лет назад представили в Европейском управлении по безопасности пищевых продуктов. Выяснилось, что организация проигнорировала 73 исследования, доказывающие вред сахарозаменителя, назвав большую часть из них ненадежными.
Об опасности Nutrasweet ученые заявляли с 1974 года. Вещество может спровоцировать развитие рака легких и печени, привести к нарушениям роботы мозга.
Подсластитель содержится в ряде популярных продуктов — йогуртах, безалкогольных напитках, конфетах.
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