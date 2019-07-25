Столичным компаниям-экспортерам помогут компенсировать часть расходов
Правительство Москвы предоставит субсидии в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей компаниям-экспортерам, которые зарегистрированы в столице не менее шести месяцев. Эта мера позволит бизнесменам частично компенсировать затраты на транспортировку товаров за рубеж, а также получение сертификатов и патентов. Прием заявок от компаний, рассчитывающих на финансовую поддержку, стартует 25 июля и продлится до 15 ноября.
— Мы постоянно работаем над улучшением линейки инструментов поддержки московских предпринимателей, — рассказал глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. — В текущем порядке предоставления субсидии мы сократили перечень документов при подаче заявки, чтобы компенсация расходов на транспортировку, патентование и сертификацию стала еще более доступной для столичных экспортеров.
Как отмечает официальный портал мэра Москвы, объем субсидии зависит от вида затрат компании при экспорте продукции на зарубежные рынки. На транспортировку товаров, их сертификацию и патентирование за рубежом город готов выделить до трех миллионов рублей. А вот за сертификацию соответствия систем менеджмента максимальная сумма компенсация части расходов составит 500 тысяч рублей.
Заявки на получение субсидии вместе с готовым пакетом необходимых документов принимает Московский экспортный центр. Уточнить информацию и задать дополнительные вопросы можно по телефону: (499) 350-09-10 (добавочный 7518) или электронной почте: 646@moscow-export.com.
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