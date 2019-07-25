Эксперты выявили скрытый симптом миомы
Специалист из Великобритании Крис Стил назвал один из ранних симптомов доброкачественной опухоли матки (миомы). Об этом сообщает портал Express со ссылкой на телевизионный выпуск ITV.
По словам врача, риску возникновения миомы чаще всего подвержены женщин в возрасте 30–50 лет. Выработка эстрогена влияет на рост новообразования. После наступления периода менопаузы миома сокращается.
— Но если половое созревание произошло до 11 лет, женщина подвергается воздействию эстрогена дольше. Поэтому бывает, что после удаления миомы появляется новая опухоль, — отметил эксперт.
Одним из ранних симптомов миомы может стать боль в животе. Если присутствует и дискомфорт в пояснице и проблемы со стулом, нужно обратиться к врачу.
В мире миомой страдают почти 90 процентов женщин, причем симптомы проявляются приблизительно у трети. Уточняется, что лишний вес повышает риск заболевания, так как способствует усиленной выработке эстрогена.
Последствиями опухоли могут стать преждевременные роды или бесплодие.
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