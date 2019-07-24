Онкологи нашли связь между употреблением рыбы и защитой от рака
Специалисты Международного агентства по изучению рака пришли к выводу, что регулярное включение рыбы в рацион сокращает риск развития рака кишечника.
Проанализировав медицинские данные полумиллиона человек, онкологи выяснили: поедание скумбрии, лосося, сельди и прочей рыбы, богатой жирными кислотами, не менее трех раз в неделю сокращает угрозу онкологии на 12 процентов.
Кроме того, употребление рыбы в пищу защищает от болезней сердечно-сосудистой системы и мозга, пишет The Daily Telegraph.
Между тем исследователи из Института океанологии имени Ширшова РАН сделали вывод, что через морскую рыбу в организм человека могут попадать микрочастицы пластика, размером от пяти миллиметров, и провоцировать развитие онкологических заболеваний.
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