Риелторы: Москвичи стали реже приобретать новостройки

На столичном рынке недвижимости покупатели стали чаще приобретать «вторичные» квартиры ввиду опасений по поводу затягивания сроков строительства после принятия новых правил работы для застройщиков. Об этом сообщается в материалах агентства недвижимости PROобмен.

Так, по статистике риелторов, 12,4 процента жителей Москвы, которые собирались купить новостройку, в июле 2019 года начали искать альтернативные варианты в старом фонде.

— Покупатели не могут спрогнозировать, как скажется нововведение на достройке и сдаче объектов, поэтому переключаются на предложения на вторичном рынке, — пояснила директор PROобмен Екатерина Никитина.

При этом отмечается, что подавляющее большинство запросов связано с поиском апартаментов в домах, возведенных после 2000-го года, так как они не сильно уступают новостройкам в плане качественных характеристик. Об этом пишет Lenta.ru.

Напомним, что новые правила работы для застройщиков вступили в силу 1 июля 2019 года. Нововведение не позволяет девелоперам привлекать средства дольщиков к финансированию стройки до тех пор, пока дом не введут в эксплуатацию. Исключения сделаны для жилых комплексов, которые построены на 30 процентов, либо распроданы на десять лет и более.

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