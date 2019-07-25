Объем экспорта агропромышленной продукции Москвы составил 1,1 миллиарда долларов
За первые пять месяцев 2019 года объем экспорта агропромышленной продукции Москвы достиг 1,1 миллиарда долларов. Для сравнения, по итогам прошлого года столичные компании отправили за рубеж пищевую продукцию на 3,2 миллиарда долларов.
— С января по май этого года объем экспорта столичной агропромышленной продукции достиг 1,1 миллиарда долларов. Это составляет 12 процентов от общего объема агропромышленного комплекса всей страны, — сказал заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
В этом году центр поддержки и развития промышленного экспорта, экспорта продукции агропромышленного комплекса и промышленных технопарков «Моспром» помогает столичным пищевым производителям участвовать на международных выставках продуктов питания Anuga и World Food. «Моспром» — организация, подведомственная столичному Департаменту инвестиционной и промышленной политики, уточняет агентство «Москва».
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