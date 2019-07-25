Forbes назвал Басту самой успешной российской звездой
Российский хип-хоп исполнитель Василий Вакуленко, в народе — Баста, стал самым успешным музыкантом в России по версии издания Forbes.
В рейтинге участвовали российские звезды моложе 40 лет. Стало известно, что обогнав своих коллег, музыкант заработал за последний год 6,9 миллиона долларов.
Второе место в рейтинге занял Дима Билан, состояние которого оценивается в 6,5 миллиона долларов. А на третьей позиции оказалась певица Полина Гагарина. Она заработала 5,3 миллиона долларов.
Помимо вышеперечисленных, список самых состоятельных звезд продолжил 25-летний исполнитель Егор Крид с доходом в 4,8 миллиона долларов и 33-летняя певица Ольга Бузова, заработавшая за год 4,4 миллиона долларов.
Кроме прочего, в рейтинг была включена молодая звезда — 25-летний Элджей — с его 1,5 миллиона долларов.
Недавно стало известно, что самой финансово обеспеченной звездой в мире является певица из США Тейлор Свифт. Ее доход за год составил 185 миллионов долларов.
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