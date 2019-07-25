Эксперты обсудили идею бесплатного образования в приграничных регионах РФ

Эксперты прокомментировали идею введения бесплатного образования в регионах РФ, граничащих с иностранными государствами.

С данной инициативой 25 июля выступил депутат Госдумы Борис Чернышов. Кроме того, он отметил необходимость увеличения квот в вузах пограничных регионов для русскоговорящих иностранцев.

Сенатор Валерий Рязанский одобрил увеличение квот, но идею бесплатного образования счет сомнительной.

— Квоты — это правильно, нам нужно больше учить иностранных граждан в наших вузах, но у нас просто денег на это не хватает. А касательно деления вузов — это неверно, — отметил он в комментарии Nation News.

По его словам, следует проработать идею целевого обучения — чтобы обеспечивать специализации, в которых нуждается государство.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко также считает, что географическое положение вуза — вопрос не первостепенный.

— Прежде всего надо исходить из качества образования, а не из местоположения вуза, — заявил он в комментарии ФАН.

Геннадий Онищенко отметил, что приграничные вузы в азиатской части России пользуются популярностью среди студентов из Казахстана, Китая, Монголии именно благодаря высокому уровню образования.

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