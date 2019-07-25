Мероприятия по снижению шума проведут на участке Москва-Каланчевская — Курский вокзал

Ряд мероприятий по снижению шума и вибрационного воздействия от поездов предусмотрен на участке Москва-Каланчевская — Курский вокзал. Об этом «Вечерней Москве» рассказали представители Московской железной дороги (МЖД).

Снижение воздействия поездов обеспечит установка шумозащитных экранов, шумопоглощающих подпорных стен, а также организации бесстыкового пути с шлифованными рельсами, в основании которого будут виброизолирующие подбалластные маты.

Кроме того, поезда «Иволга» станут более тихими по сравнению с электричками старых серий, которые используются сейчас. Специализация на движении пассажирских поездов МЦД позволит снять с линии грузовые поезда, которые производят наибольший шум.

Также существуют проектные решения, подразумевающие остекление 22-х домов, расположенных вдоль железной дороги. Отмечается, что находящиеся рядом здания будут постоянно мониторить на предмет влияние вибрационных нагрузок на их техническое состояние.

Работы по снижению шума будут проведены на 66 существующих и перспективных остановочных пунктах МЦД-1 и МЦД-2, в том числе 28 на маршруте Одинцово — Лобня и 38 на участке Подольск — Нахабино. Для снижения уровня шума на МДЦ будут благоустроены прилегающие территории. В частности, будут обустроены навесы на всю длину платформ, теплые кассовые зоны, закрытый контур пешеходных переходов, статическая и интерактивная навигация, тоннели и конкорсы будут оснащены лифтами и эскалаторами.

В рамках первого этапа проекта МЦД-2 в настоящее время реализуются мероприятия по реконструкции конечных станций Подольск и Нахабино, строительству новых остановочных пунктов Курьяново, Щукинская, Волоколамская, Пенягино, Остафьево, реконструкции остановочного пункта Опалиха. Проектно-строительная документация по другим этапам проекта находится на согласовании.

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