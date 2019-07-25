Хабиб Нурмагомедов стал самой успешной звездой России по версии Forbes
В журнале Forbes появился рейтинг самых успешных звезд отечественного шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Критериями отбора были доходы номинантов за последний год и популярность в СМИ.
Топ возглавил действующий чемпион UFC в легком весе, боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов. Forbes подсчитал его доходы, которые достигли 11,5 миллиона долларов. Количество упоминаний спортсмена в социальных сетях превысило 1,5 миллиона раз, в СМИ — 75 тысяч раз.
Ведущая и певица Ольга Бузова заняла второе место. Ее доходы составили 4,4 миллиона долларов, однако показатель ее упоминания в соцсетях выше, чем у Хабиба, — 4,5 миллиона раз (в СМИ — 73 тысячи раз).
На третьем месте в списке — трехкратный чемпион мира, хоккеист, играющий за «Вашингтон Кэпиталз», Александр Овечкин. Зарабатывает он практически столько же, сколько оба предыдущих участника вместе, — 14,5 миллиона долларов. А количество запросов его имени в СМИ значительно превышает предыдущие показатели и составляет 560 тысяч раз.
В первую десятку также вошли Ирина Шейк, Баста, Артем Дзюба, Дима Билан, Тимати и другие звезды России. Замыкает рейтинг молодая фигуристка Евгения Медведева.
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