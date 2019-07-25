Путин рассказал об организации отдыха для детей из Иркутской области

Президент России Владимир Путин заявил, что дети из пострадавшей от паводков Иркутской области отправятся отдыхать на курорты в России и за рубеж. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи в Кремле с семьями, чьим домам был нанесен ущерб от наводнения.

По словам российского лидера, уже поступило 3,6 тысячи заявок на детский отдых.

— Почти две тысячи [детей] уже выехали на отдых. И прямо сегодня выезжают 1,6 тысячи, — отметил Владимир Путин и также указал на то, что по различным причинам 1,3 тысячи родителей от курортов отказались.

Президент пояснил, что отдыхать ребята будут на Черном море, в центрах «Артек», «Орленок», в Тихом океане во Владивостоке и близлежащих регионах.

— Даже Монголия предложила нам разместить детей. Мы тоже не отказываемся, с удовольствием, — заметил лидер РФ.

Среди прочего он напомнил, что на встрече в Иркутской области 19 июля предложил отправиться в одно из учреждений Управления делами президента.

— Это будет комплекс «Дагомыс». Находится прямо на берегу моря, вам понравится, — подчеркнул глава государства в обращении к гостям и рассказал о возможности устроить экскурсию по Москве. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, что паводки в Иркутской области произошли в середине июня из-за ливней и подъема воды в реках. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС.

Согласно последним данным, в результате паводка погибли 24 человека. В общей сложности пострадали 37 тысяч. В Тулуне порядка 190 домов остаются подтопленными. Количество людей, которым потребовалась госпитализация из-за наводнения в Иркутской области, достигло 486 человек.

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