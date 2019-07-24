Специалисты описали сценарии экологической катастрофы в Иркутской области

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о возможности катастрофы на химическом заводе «Усольехимпром» в Иркутской области. Основной его продукцией в последние годы были хлор и его производные. Известно, что в процессе производства использовалась и ртуть. Как предупредила Радионова, велик риск загрязнения протекающей рядом Ангары нефтеотходами. Кроме того, на заводе находятся цистерны с опасными веществами, некоторые — под давлением.

«Вечерняя Москва» попыталась выяснить у специалистов, действительно ли полузаброшенный завод в Иркутской области представляет такую серьезную опасность для экологии. Президент Российского союза химиков Виктор Иванов заявил, что возможность катастрофы исключать нельзя.

— Не могу сказать, что завод полностью заброшен, там есть люди. Но суть в том, что производство не работает. Многие его корпуса разрушены. Раньше там было ртутное производство каустика и других химических средств. Светлана Радионова, возможно, немного и преувеличивает ситуацию... Но на самом деле завод надо сносить и землю под ним и рядом рекультивировать. Потребуется, конечно, взять анализы, чтобы посмотреть, какая там сейчас ситуация. Думаю, катастрофа не должна случиться. Но и исключать ее нельзя. Надо разработать методы, чтобы подобного не случилось. Провести целый цикл — утилизировать, нейтрализовать и захоронить. К сожалению, подобное у нас случается, когда из производства все выжимается, а потом оно бросается. Если это угрожает жизни человека, то виновных нужно привлекать к уголовной ответственности, — подчеркнул Иванов.

Заслуженный эколог РФ Андрей Пешков тоже не исключает катастрофических последствий для экологии, если не решать проблему завода.

— Там возможны различные сценарии развития событий, но из наиболее близких к катастрофическому можно назвать прорывы сбросов, содержащих соединения ртути, тяжелых металлов и хлорорганики, которые годами накапливались на территории комбината. В том числе и в подземных резервуарах, куда закачивалась на протяжении многих лет смесь опасных токсичных химических веществ. Если эти подземные горизонты найдут, как вклиниться в долину реки Ангара или в водоносные горизонты, то это повлечет за собой катастрофические последствия. Особенно если случится массовый сброс, связанный с паводковыми явлениями и подтоплениями, то, что мы наблюдаем сегодня в Иркутской области, — отметил Пешков.

По его мнению, нужно обурить те места, где в подземных и грунтовых горизонтах распространились примеси. Необходимо также понять, насколько серьезно загрязнение, чтобы спланировать мероприятия по очистке донного отложения, где находится значительная часть ртутных отложений.

— Все уже слышали про биоаккумуляцию таких веществ. У них высокие коэффициенты. Этил, ртуть, кадмий, свинец, сопутствующие соли, стойкие химические загрязнители, в том числе и хлорсодержащие — все они накапливаются в жировой ткани достаточно активно. Да и в клетках растений тоже. И чем выше уровень пищевой цепочки, тем выше степень накопления. Может произойти заражение земли и воды и всей кормовой базы для животных, рыбы, птицы... А это — продукты питания, — резюмировал эколог.

Отметим, что свою историю завод «Усольехимпром» начал 25 декабря 1933 года. Именно тогда здесь приступили к производству этилового спирта. Во время Великой Отечественной завод переоборудовали под производство хлора. За долгие десятилетия своего существования он многократно обновлялся. Так продолжалось до 2010-х, когда производство было остановлено, а его владельцы, признав себя банкротами, покинули учреждение. Но опасные химические вещества остались на месте. Потенциальная угроза для экологии сопоставима с Чернобыльской катастрофой, считает глава Росприроднадзора.

Читайте также: Эксперт ООН по химбезопасности рассказал, грозит ли России «экологический Чернобыль»