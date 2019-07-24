Глава Росприроднадзора предупредила о риске нового Чернобыля
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова рассказала, что состояние одного из химических предприятий в Иркутской области вызывает огромные опасения, а потенциальная угроза для экологии сопоставима с Чернобыльской катастрофой.
Речь идет о предприятии «Усольехимпром», на котором производят хлор и других химических вещества. В 2017 году его признали банкротом, с тех пор завод стоит в полуразрушенном виде, причем отходы надлежащим образом не ликвидированы, зараженные ртутью мощности не прошли демеркуризацию.
Как предупредила Радионова, велик риск разгрязнения протекающей рядом Ангары нефтеотходами. Кроме того, на заводе находятся цистерны с опасными веществами, некоторые под давлением.
— Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой «экологический Чернобыль», — цитируют Радионову «Известия».
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому часть действовавших ранее запретов на посещение зоны отчуждения в Чернобыле отменяется.
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