Геннадий Зюганов рассказал о выдвижении коммунистов на выборы в Мосгордуму
Кандидаты от КПРФ на выборах депутатов Московской городской думы, которые пройдут в единый день голосования, 8 сентября, будут представлены практически во всех избирательных округах столицы. Об этом сегодня сообщил лидер партии коммунистов Геннадий Зюганов.
— Что касается нашей команды, то мы прошли основные барьеры, и, на мой взгляд, прошли весьма успешно. Работа с избирателями идет самым плотным образом. К московским выборам мы отнеслись по-особому. Мы подготовили реальную программу, сформировали команду, сильную и авторитетную. Фактически во всех округах выдвинули своих представителей. Это авторитетные люди, в среднем их возраст 35–37 лет, они представляют все категории и профессии. Свою команду и программу представили на крупной пресс-конференции, жители Москвы очень внимательно отнеслись к нашим предложениям, — сказал Геннадий Зюганов.
Он также отметил, что, несмотря на то, что Москва развивается успешно, необходимо показать пример проведения выборов и полноценного диалога с избирателями.
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