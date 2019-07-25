Расписание электричек Ярославского и Рижского направлений изменится с 27 по 28 июля

Расписание движения пригородных поездов Ярославского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится с 27 по 28 июля. Изменения связаны с работами по развитию инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

В частности, на Ярославском направлении работы пройдут на перегоне Москва-Лосиноостровская с 10:30 27 июля до 07:00 28 июля. В связи с этим из расписания будут выведены поезда и экспрессы, курсирующие между Москвой и станциями Мытищи, Щелково, Болшево, Монино, Красноармейск, Софрино, Пушкино, Сергиев Посад и Александров. Также в этот период поезда в сторону Москвы проследуют платформу Маленковская без остановки. У некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

На Рижском направлении плановые работы пройдут на перегоне Павшино-Тушино с 20:00 27 июля до 08:00 28 июля. На это время из расписания будет выведено несколько поездов, выполняющих рейсы на участках: Москва — Нахабино — Новоиерусалимская, Москва — Павшино, Москва — Львовская, Москва — Люблино, Москва — Румянцево, Новоирусалимская — Подольск, Дедовск — Люблино, Царицыно — Львовская, Львовская — Дедовск, Подольск — Нахабино, Тушино — Нахабино, Нахабино — Румянцево, Волоколамск — Шаховская и Волоколамск — Люблино, сообщает МЖД.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к проводимым работам, а также ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

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