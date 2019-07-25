Соперник боксера Дадашева прокомментировал сообщение о его смерти после боя
Пуэрториканский боксер Сабриэль Матиас прокомментировал сообщение о смерти своего соперника, россиянина Максима Дадашева.
Напомним, что 28-летний боец скончался от травм, полученных во время боя с Матиасом, в США 20 июля.
В свою очередь пуэрториканец выразил скорбь по поводу неожиданной кончины оппонента. По его словам, бойцы, выходя на ринг, думают о благосостоянии своих семей, и не знают, чем все может обернуться.
— Никто не готов умирать, преследуя свои мечты и цели. Лети высоко, великий воин, только бог знает истинную причину вещей. Я всегда буду уважать тебя, покойся с миром, — цитирует боксера NBC.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ
Почему Дадашев не ушел с ринга? Ответ — в нашей природе
Колонка обозревателя «ВМ» Бориса Орлова:
Гибель Максима Дадашева меня перепахала. Очень жалко парня. Многие не понимают, почему он бился до конца и не уходил, даже рискуя жизнью? Объясню (далее...)