Проверявшего хабаровский лагерь «Холдоми» сотрудника МЧС арестовали
Главу одного из отделов МЧС по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева арестовали, приводит РИА Новости заявление официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
Ранее в отношении сотрудника было возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Халатность» и «Оказание услуг, не соответствующих безопасности».
Сообщается, что также под стражей находятся владелец компании, которая организовала лагерь «Холдоми», Виталий Бурлаков и директор базы Максим Кузнецов.
Напомним, что в ночь на 23 июля в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в результате крупного пожара в палаточном лагере погибли 4 ребенка. Еще 14 человек пострадали.
Лагерь в настоящее время закрыт, детей эвакуируют.
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