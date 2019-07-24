Мальчик, переживший пожар в палаточном лагере, рассказал подробности трагедии

Один из детей, находившихся в палаточном лагере в Хабаровском крае, где произошел пожар, рассказал о трагедии.

По словам мальчика Кости, возгорание произошло приблизительно в 2:30 по местному времени.

— Я спал, потом проснулся. Вижу в окно — что-то горит, соседняя палатка, — рассказывает мальчик.

Он также подтвердил, что в палатках были расположены обогреватели, но заверил, что их выключали на ночь.

Костя отметил, что его родители приобрели путевку именно в палаточный лагерь, а не в корпуса, поскольку это было дешевле. Об этом пишет RT.

Напомним, что в ночь на 23 июля на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар в палаточном лагере. По данным МЧС России, в нем находилось 26 палаток, 20 из которых сгорели.

Всего в лагере было 189 детей. 14 человек, включая восемь детей, пострадали. Еще три девочки и один мальчик скончались в реанимации от ожогов. В связи с трагедией в крае объявлен трехдневный траур с 24 июля.

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Почему продолжают гибнуть дети

Колонка обозревателя «ВМ» Никиты Миронова

В Хабаровском крае — траур. В детском лагере «Холдоми» случился страшный пожар: сгорели 20 из 26 палаток. Четверо детей погибли, еще 12 в больнице. У многих тяжелейшие ожоги. Главная версия — на обогреватель положили сушиться одежду. А она вспыхнула. Беда в том, что, как выяснилось, сами палатки были из горючих материалов. А расстояние между ними минимальным. Поэтому лагерь выгорел почти полностью. Вместе с детьми (далее...)