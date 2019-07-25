Погоду начнут предсказывать с военной точностью
Предсказанные «ультраполярные вторжения», которые оборачиваются неожиданными потеплениям, никак не сбывающиеся обещания солнечных дней и нежданные потопы то в сибирском Тулуне, то в Санкт-Петербурге, то в южном Краснодаре: погода заставляет жителей России усомниться в точности прогнозов синоптиков.
Избавиться от ошибок в прогнозах метеорологам может помочь аппаратура нового поколения для радиозондирования атмосферы, созданная специалистами отечественного оборонно-промышленного комплекса. Ее начало поставлять Росгидромету АО «Радий» ростеховского концерна «Радиоэлектронные технологии».
Как сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», система «Полюс-С» не имеет российских аналогов и позволяет повысить точность прогнозирования погоды в два раза. Высокотехнологическое оборудование предназначено не только для получения метеорологической информации — температуры, влажности, давления, направления и скорости ветра. Приборы системы способны измерять специальные параметры: уровни радиации, промышленных выбросов газа и аэрозолей.
— Наши системы для радиозондирования атмосферы будут установлены на метеостанциях по всей стране в рамках масштабной программы обновления оборудования, которую проводит Росгидромет. Системы нового поколения позволят российским метеорологам развивать численные прогнозы погоды на основе современных моделей атмосферы, контролировать уровень промышленных выбросов и предупреждать о природных и техногенных катастрофах. «Полюс» — это полностью отечественная разработка, которая уже успешно прошла апробацию на космодромах Байконур и Восточный, а также в условиях Арктики, — приводит официальный сайт госкорпорации слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.
В рамках договора между производителем оборудования и ФГБУ «Гидрометсервис» Росгидромет уже начал оснащать новейшими системами свои метеостанции.
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