Пользователи Сети увидели трейлер российского сериала «Чернобыль»
• 13:57 • 25 июля 2019
Поделиться:
0
doc76dfwcfe8h1130rh36nx
Планируется, что показ сериала состоится в 2019 году, однако точная дата не названа
Фото: pixabay.com
В Интернете опубликовали трейлер отечественного сериала «Чернобыль».
Сообщается, что ролик был выложен участвующим в съемках актером — Игорем Петренко. Вскоре он был удален, но пользователи YouTube вновь залили его на площадку. Трейлер в Сети не одобрили, появились комментарии, требующие не показывать сериал на телевидении, и выражающие недовольство будущим контентом.
«Чернобыль» будет состоять из 12 серий. Главные роли исполнят Игорь Петренко, Надежда Михалкова, Дмитрий Ульянов, Мария Андреева.
Планируется, что показ сериала состоится в 2019 году, однако точная дата не названа, пишет «Сноб».
Читайте также: Россияне перечислили пять зарубежных сериалов, которыми засматриваются
15:0025 июля 2019
14:2125 июля 2019
13:5725 июля 2019
13:4225 июля 2019
13:3925 июля 2019
13:3925 июля 2019
13:1725 июля 2019
12:5425 июля 2019
12:4525 июля 2019
12:3625 июля 2019
12:3125 июля 2019
12:3125 июля 2019
12:2725 июля 2019
12:0525 июля 2019
12:0025 июля 2019
11:4525 июля 2019
11:4525 июля 2019
11:2025 июля 2019
11:2025 июля 2019
11:1525 июля 2019
11:0325 июля 2019
10:5125 июля 2019
10:4925 июля 2019
10:4225 июля 2019
10:3625 июля 2019
10:3025 июля 2019
10:2625 июля 2019
10:2225 июля 2019
10:1325 июля 2019
10:0125 июля 2019
09:3225 июля 2019
09:0225 июля 2019
08:4325 июля 2019
08:3225 июля 2019
08:2125 июля 2019
08:1725 июля 2019
07:5125 июля 2019
06:5925 июля 2019
06:2225 июля 2019
05:5825 июля 2019
05:3425 июля 2019
05:2125 июля 2019
04:5925 июля 2019
04:4025 июля 2019
04:1825 июля 2019
04:0025 июля 2019
03:4625 июля 2019
03:1125 июля 2019
01:5925 июля 2019
01:0525 июля 2019
23:5924 июля 2019
23:3724 июля 2019
23:2024 июля 2019
22:4624 июля 2019
22:0224 июля 2019
21:4924 июля 2019
21:4124 июля 2019
21:0024 июля 2019
20:5624 июля 2019
20:4224 июля 2019
20:1824 июля 2019
19:5824 июля 2019
19:5124 июля 2019
19:4024 июля 2019
19:3324 июля 2019
19:2524 июля 2019
19:2224 июля 2019
19:1424 июля 2019
19:1024 июля 2019
19:0924 июля 2019
19:0324 июля 2019
18:4124 июля 2019
18:4124 июля 2019
18:2324 июля 2019
18:2024 июля 2019