Стало известно имя россиянки, погибшей при крушении вертолета в Италии
• 13:57 • 25 июля 2019
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Воздушное судно потерпело крушение 22 июля, в понедельник
Фото: Фотография с сайта издания Il Tirreno (https://iltirreno.gelocal.it/livorno)
Жертвой крушения вертолета Robinson R66, разбившегося у итальянского острова Горгона, стала российская бегунья Екатерина Кархина.
По данным местного издания Il Tirreno, 28-летняя участница марафонов была на борту вместе с 37-летним владельцем вертолета Максимом Сычевым, который до сих пор считается пропавшим без вести. Тело спортсменки нашли практически сразу.
Напомним, что воздушное судно упало в море 22 июля, в понедельник. Вертолет следовал по маршруту от озера Комо до Сардинии. На данный момент подробности ЧП выясняются.
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