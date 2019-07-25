Бузова объявила о своем последнем концерте
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова в новой публикации Instagram рассказала о том, что осенью пройдет ее последний концерт.
— 14 ноября я дам свой последний концерт и выйду на сцену с программой, с которой три года назад все началось — #ПодЗвукиПоцелуев, — написала знаменитость под постом.
Бузова сообщила, что заключительный концерт состоится в столичном зале Izvestia Hall. Известно, что там прошло ее первое выступление в качестве певицы.
— За эти три года мы с вами сделали невозможное, спасибо за поддержку и ту любовь, которую я чувствую каждые день, — поблагодарила фанатов артистка.
Ранее стало известно, что Бузова попала в десятку списка самых состоятельных знаменитостей Forbes. Согласно рейтингу, она обогнала российскую телеведущую Ксению Собчак. Певица заработала больше журналистки в 4,4 раза.
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